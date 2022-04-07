أعلنت حكومة الإمارات اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2021 حقق معدلات نمو إيجابية بلغت 8ر3 % متخطياً توقعات المنظمات الدولية.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "انتهى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإمارات من حساب الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات في 2021، كانت توقعات المنظمات الدولية تحقيق نمو قدره 1ر2 % لاقتصادنا الوطني، وحققنا 8ر3 % نمواً (وهو أعلى من نمو 2019) .. والأعلى نموا في المنطقة… وبالأسعار الجارية كان الناتج تريليون و 489 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهما).



وأضاف في بيان أصدره المكتب الإعلامي للحكومة: "في عالم مضطرب متغير لم تتوقف دولة الإمارات عن السير بثبات للأمام.. اقتصادنا في تصاعد… مسيرتنا في تسارع .. تنافسيتنا تمضي للأعلى".



وأكد أن تحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، حافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، إلى جانب دعم التجارة الخارجية والانفتاح على العالم.



وأوضحت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن القطاعات غير النفطية ساهمت بشكل رئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعت مساهمة الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط والغاز) في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1ر29 % في العام 2019 لتصبح 7ر27 % في العام 2021 "وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية".



وساهمت الأنشطة العقارية كذلك في دعم الاقتصاد الإماراتي، حيث حققت في العام 2021 نمواً قدره 7ر5 % بالأسعار الثابتة بالمقارنة مع العام 2020 وبنسبة 6ر8 % عن العام 2019، لتؤكد تعافي القطاع وتجاوزه أرقام نمو ما قبل الجائحة، كما انضمت أنشطة المالية والتأمين إلى قائمة النمو المضطرد حيث حققت نمواً بلغ 7ر3 % في 2021.