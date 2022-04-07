اعترف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بخسائر فادحة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك في حديث مباشر عبر قناة "سكاي نيوز" يوم الخميس نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال بيسكوف: "لدينا خسائر كبيرة في القوات وهي مأساة كبيرة لنا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت في 25 مارس بمقتل 1351 عسكريًا وإصابة 3825 منذ بدء العملية.

من جانبه قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف خلال بث تلفزيوني لقناة روسيا-24 إن روسيا تعتبر تجميد أصولها الخارجية بمثابة سرقة.

وقال سيلوانوف في التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "هذه الأموال، إذا تم حظرها، فيمكن اعتبارها مسروقة. لا يمكننا الوصول إلى مثل هذه الأموال".

وأضاف الوزير "يمكن فتح أموال [الشركات الأجنبية] على الفور بمجرد رفع الحظر على الودائع بالعملات في الاتحاد الروسي وأرصدة العملات في وزارة المالية".

فيما قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، "إن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف "الناتو" لا يُعتبر تهديدًا وجوديًا لروسيا".

وقال بيسكوف - في تصريحات صحفية اليوم الخميس، بحسب وسائل إعلام روسية، ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو؛ تهديدًا وجوديا لبلاده قد يستدعي استخدام أسلحة نووية - "لا نعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى حلف "الناتو" تهديدًا وجوديًا لروسيا".

وأضاف:" أنه لا يعتبر العقوبات الاقتصادية والضغط الممارس على بلاده تهديدًا وجوديًا لها"، لافتا إلى أن روسيا تعيش تحت العقوبات منذ عقدين من الزمن وباتت معتادة بالفعل على هذا الوضع.

وتابع:" نحن بدأنا الاستعداد لهذه العقوبات منذ عام تقريبا".

وكان النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الدوما الروسي، فلاديمير جباروف، قال أمس الأربعاء:"إن قرار القيادة الفنلندية بالانضمام إلى "الناتو" سيكون خطأً استراتيجيا، وسيجعلها هدفًا للإجراءات الانتقامية الروسية".