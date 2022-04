صحف عالمية تشيد بمهرجان «الملوك» لعنبة في نهاية الحلقة الثانية من «Moon Knight»

محمد دياب: أردت أن يرى العالم الفن المصري بأشكاله





أشادت عدة صحف عالمية بأغنية تتر نهاية مسلسل هوليوود "Moon Knight" الشهير لمخرجه المصري محمد دياب، الذي وضع لمسته المصرية بوضعه أغنية مهرجان "الملوك" للرابر المصري عناب الشهير بـ "عنبة"، ويشاركه الغناء النجم أحمد سعد والرابر دبل زوكش.

ونشرت العديد من الوسائل الإعلامية العالمية مقاطع من تتر النهاية الذي يحمل غناء "الملوك"، وتعريف باصحاب الأغنية ومعانيها، إلى جانب تداول رواد الميديا أغنية التتر وتوقع بعضهم أن هذه إشارة واضحة لظهور عنبة خلال إحدى حلقات المسلسل.

ومن جانبه أوضح المخرج محمد دياب من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك أن العالم بأكمله وقع في حب الأغاني المصرية بعد أن تم عرضها في أولى حلقات المسلسل، قائلا: "كان مهم نوري كل أشكال فننا والحمد لله العالم حابب الأغاني المصري بتنوعها في الشو".

وتابع دياب مشوقا الجمهور للعديد من المفاجآت في الحلقات القادمة: "ولسه الأغاني عربي وإنجليزي اختيار سارة جوهر".

تصدر مسلسل "Moon Knight" قائمة التريند في العديد من الدول فور عرض أولى حلقاته، وأشاد الجمهور العربي خاصة بمخرجه محمد دياب المصري الأول في تاريخ عالم "مارفل"، الذي استطاع أن يترك بصمته الشرقية على الأحداث من خلال أغنيتين مصريتين؛ جاءت كل منهما كخلفية لمشاهد بطل المسلسل، أوسكار إسحاق، وكانت الأولي أغنية "يا خسارة" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والثانية "بحلم معاك" للنجمة نجاة الصغيرة.

فيما جاءت خلفية أحد المشاهد الأخرى التي يتحدث فيها البطل مع نفسه؛ أغنية الفنانة القديرة نجاة الصغيرة "بحلم معاك" والتي تماشت مع سير الأحداث، وأصبحت حديث الجمهور في الوطن العربي.

جدير بالذكر أن المسلسل يتكون من ستة حلقات وهو من تأليف جيريمي سلاتر، وبطولة إيثان هوك في دور الدكتور آرثر هارو وأوسكار إسحاق ومي كالاماوي، والمخرج المصري محمد دياب، وذلك بالإضافة إلى جاستن بنسون وآرون مورهيد، اللذان انضما إلى المسلسل في يناير 2021 لإخراج حلقتين.

وحصلت الحلقة الأولى على تصنيف 9.1 / 10 على موقع التصنيفات الشهير " IMDb" مما جعلها الحلقة الأولى الأعلى تصنيفا من بين جميع عروض ديزني التي تم إصدارها حتى الآن.

