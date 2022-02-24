بيان عسكري عراقي: قصف مدينة أربيل بالصواريخ عمل إرهابي

وصف بيان عسكري عراقي مساء اليوم الأربعاء قصف أحد ضواحي مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان بالصواريخ بأنه عمل "إرهابي".

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن "جماعات إرهابية خارجة عن القانون أقدمت مساء اليوم على قصف قضاء خبات في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في مناطق متفرقة القضاء في مساحات فارغة و زراعية بالقرب من مجمع كوروسك ونهر الزاب الكبير ومصفى كوركوسك دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية".

وأوضح البيان أن "هذه الصواريخ انطلقت من معبر الحمدانية وأن الأجهزة الأمنية المختصة شرعت بعملية بحث وتفتيش عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي، وأن القطاعات الأمنية ستعمل على تقديم العابثين بالأمن للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وكانت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق قد أعلنت في وقت سابق مساء اليوم أن مصفاة كوركوسك لتكرير النفط الخام غرب أربيل تعرضت لهجوم صاروخي دون إصابات.

وذكر بيان لمديرية مكافحة الإرهاب على صفحتها الرسمية في فيسبوك "أن ثلاثة صواريخ انطلقت من قاطع الحمدانية في محور الخازر صوب مدينة أربيل وسقطت قرب منطقتي كوركوسك والزاب الكبير قرب المصفاة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.