النيران الصديقة تقود لايبزج للتعادل مع أتالانتا بالدوري الأوروبي

أنقذت النيران الصديقة فريق لايبزج الألماني من الخسارة أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي، لتقوده للتعادل معه 1 / 1، اليوم الخميس في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وبادر أتالانتا بالتسجيل عن طريق لويس مورييل في الدقيقة 17، قبل أن يهدر أندريه سيلفا ركلة جزاء للايبزج في الدقيقة 57.

وسرعان ما تمكن لايبزج من تعويض ركلة الجزاء المهدرة، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة التالية عن طريق ديفيد زاباكوستا، لاعب أتالانتا، الذي أحرز هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للدور قبل النهائي إلى مباراة الإياب، التي تجرى يوم الخميس القادم بملعب أتالانتا، حيث يتعين على أي من الفريقين الفوز لاستمرار مغامرته في المسابقة القارية.