 النيران الصديقة تقود لايبزج للتعادل مع أتالانتا بالدوري الأوروبي - بوابة الشروق
الخميس 7 أبريل 2022 10:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

النيران الصديقة تقود لايبزج للتعادل مع أتالانتا بالدوري الأوروبي

د ب أ
نشر في: الخميس 7 أبريل 2022 - 10:12 م | آخر تحديث: الخميس 7 أبريل 2022 - 10:15 م

أنقذت النيران الصديقة فريق لايبزج الألماني من الخسارة أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي، لتقوده للتعادل معه 1 / 1، اليوم الخميس في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وبادر أتالانتا بالتسجيل عن طريق لويس مورييل في الدقيقة 17، قبل أن يهدر أندريه سيلفا ركلة جزاء للايبزج في الدقيقة 57.
وسرعان ما تمكن لايبزج من تعويض ركلة الجزاء المهدرة، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة التالية عن طريق ديفيد زاباكوستا، لاعب أتالانتا، الذي أحرز هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.
بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للدور قبل النهائي إلى مباراة الإياب، التي تجرى يوم الخميس القادم بملعب أتالانتا، حيث يتعين على أي من الفريقين الفوز لاستمرار مغامرته في المسابقة القارية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك