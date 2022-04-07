إلغاء مباراة قتالية بين شبيهيّ الرئيس الروسي بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي

قامت إحدى العروض الترويجية البولندية التي تحمل عنوان رويال ديفيجن بإلغاء عرضها الذي كان من المقرر أن يتم خلاله عرض مباراة قتالية بين شبيهين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكان من المفترض أن يتم العرض في مدينة ستيجو ببولندا في 30 من شهر أبريل الجاري.

أعلن عن هذا العرض بين شبيهيّ الرئيس الروسي والأكراني في حملة ترويجية ضخمة للحدث، حيث التقى الشبيهان لأول مرة وجها لوجه في مؤتمر صحفي تم بثه مباشرة للجمهور على منصة فيس بوك ويوتيوب منذ عدة أيام، هذا بحسب ما ذكر في موقع ميرور.

وصل كلا من الشبيهيين إلى المؤتمر الصحفي بسيارات كبيرة ماركة مرسيدس ذات الدفع الرباعي، وحملت سيارة منهما علم أوكرانيا، بينما حملت الأخرى علم روسيا، في حين اعتلى شبيه بوتين المسرح أولا وسط صيحات مختلفة تتنوع بين المحبة والغضب من الجمهور، ثم تلاه شبيه زيلينسكي الذي ألقى قفاز القتال على وجه خصمه، ثم خاطب الشبيهان المقاتلان الجمهور معا باللغة البولندية.

كان من المقرر أن يحضر العرض عددا من مشاهير السوشيال ميديا، مثل سيباستيان زاجوسكي ومارسين مازور ونجوم تلفزيون الواقع دومينيك جروت وميشال جانيكي، على أن تخصص أرباح العرض لصالح ضحايا أوكرانيا.

عبر الآلاف عن غضبهم بعد رؤيتهم للمؤتمر الصحفي بين شبيه بوتين وشبيه زيلينسكي، واتهم البعض صنّاع العرض بمحاولة الشهرة والتكسب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، "ما يحدث مثير للشفقة"، بينما قال آخر "يجب على كل شخص لديه بعض من الكرامة أن يعتذر عن المشاركة في هذا العرض".

وسط الانتقادات الغاضبة من العرض حول العالم، قامت شركة رويال ديفيجن بالإعلان عن تراجعها وإلغاء عرض القتال بين شبيهيّ بوتين وزيلينسكي.



فيديو يوضح لقطات من لقاء شبيهيّ بوتين وزيلينسكي.





Putin lookalike vs Zelenski lookalike fight just got announced in Poland #popMMA pic.twitter.com/jjAHaDYuG4 — Matysek (@Matysek88) April 2, 2022