طائرة جامبو مملوكة لروسيا تعلق في مطار ألماني بسبب العقوبات

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من المقرر ألا يتم السماح لطائرة جامبو مملوكة لروسيا بالإقلاع من مطار هان في جنوب غرب ألمانيا في الوقت الحالي.

ولا تزال طائرة الشحن من طراز بوينج 747 من شركة الطيران "كارجو لوجيك إير يو كي" عالقة في جبال هونسروك في ولاية راينلاند بالاتينات.

ويقول المطار، الذي تقدم بطلب للإفلاس في أواخر العام الماضي، إنه يجمع رسوم يومية مقابل وقوف الطائرات تبلغ حوالي 1200 يورو (حوالي 1300 دولار) للطائرة.

وذكرت هيئة الطيران وأمن الطيران الحكومية في الولاية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نظرا لأن شركة الطيران (كارجو لوجيك إير يو كي) وطائراتها تقع تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية ، فقد تم فرض حظر إقلاع على الطائرة بوينج 747 ، التي كانت متوقفة للصيانة في مطار فرانكفورت هان".

وأضافت أنه من غير المتوقع رفع العقوبات على المدى القصير.

وتبلغ رسوم الوقوف اليومية ثلاثة يوروهات للطن الواحد، مما يجعلها حوالي 1200 يورو لهذه الطائرة التي تزن حوالي 400 طن، حسبما أفاد مسؤول محلي.

وقالت وزارة النقل الألمانية إن شركة (كارجو لوجيك إير يو كي) مملوكة بنسبة 100% لشركة (كارجو لوجيك هولدينج ليمتد) ، المملوكة لكل من أليكسي إيزيكين وسيرجي شكليانيك، وكلاهما مواطنان روسيان.