مصادر سورية: مقتل مسلح من قسد وإصابة آخر في هجوم بريف دير الزور

أفادت مصادر محلية سورية بمقتل مسلح من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وإصابة آخر في هجوم بالأسلحة الرشاشة ببلدة العزبة في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) اليوم الخميس عن المصادر قولها إن "الفصائل الشعبية استهدفت الليلة الماضية بالأسلحة الرشاشة مجموعة مسلحة لميليشيا (قسد) أثناء تجولها في قرية العزبة بالريف الشمالي الشرقي ما أدى إلى مقتل مسلح، وإصابة آخر، وذلك بعد ساعات من مقتل مسلح من الميليشيا واصابة اثنين آخرين في مدينة هجين بالريف الشرقي" .

ووفق الوكالة، "شهدت قرية العزبة أكثر من مرة مظاهرات لأهالي القرية والقرى المجاورة طالبت خلالها بطرد الميليشيا، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، من المنطقة".