البابا فرنسيس يحيي قداس صلوات الجمعة العظيمة في كاتدرائية القديس بطرس

أحيا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قداس الجمعة العظيمة، في كاتدرائية القديس بطرس.

وترأس البابا فرنسيس الاحتفال رسميا، بيد أن الكاردينال رانييرو كانتالاميسا، الواعظ الرسمي للأسرة البابوية هو الذي ألقى العظة.

وحظت كاتدرائية القديس بطرس بحضور كبير للاحتفال بالجمعة العظيمة لإحياء ذكرى الجمعة العظيمة، من خلال عملية الصلب.

وظهر البابا، الذي كان يرتدي رداء أحمر، على كرسي متحرك عند وصوله إلى كاتدرائية القديس بطرس، بسبب إصابته الخطيرة في الركبة. كما امتنع البابا عن الاستلقاء والصلاة أمام المذبح في بداية الصلاة، وهي العلامة المعتادة للخشوع والسجود أمام الرب.

وبدلا من ذلك، أدى البابا فرنسيس صلاة صامتة لبضع لحظات.