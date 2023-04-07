السياحة تحذر المواطنين المتقدمين للحج من التلاعب فى البيانات

إلزام الحاج بالتوقيع على إقرار شامل بعدم أداء المناسك طوال حياته

حذرت وزارة السياحة والأثار، المواطنين المتقدمين للحج من خلال شركات السياحة المصرية من التلاعب فى أى بيانات أو اشتراطات تم إقرارها لموسم الحج المقبل، وخاصة "سابقة الحج" التى يلجأ إليها البعض.

وتواصل شركات السياحة تلقى طلبات الحج من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، ضمن حصة الحج التى تنظمها وزارة السياحة سواء برامج الحج الاقتصادية (البرى - الاقتصادى طيران) وبرامج الحج الـ5 نجوم، وذلك وفقا للشروط والضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1444هـ - 2023 م، حيث يصل عدد الشركات المصرح لها بتنظيم الحج هذا العام حوالى 2000 شركة.

وحددت الوزارة الضوابط الإجرائية التى يجب على شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج الالتزام بها عند إدراج بيانات الحاج وبرنامج الحج على الموقع الإلكترونى للإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.

وأوضحت الوزارة، خلال الخطاب الذى أرسلته إلى غرفة شركات السياحة، أنه يجب على الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج رفع العقد المحرر بين الشركة وكل حاج على حدا على الموقع الإلكتروني للوزارة متضمنا جميع تفاصيل برنامج الحج (السكن- مستوى الخدمات - نوعية التسكين الوجبات الانتقالات وسيلة السفر- اسم الشركة الطيران ميناء السفر والعودة وتاريخهما - مدة البرنامج مستوى الطوافة).

وأكدت أنه يجب أيضا أن يتضمن هذا العقد إقرار الحاج، بعدم سفره للحج وأداء المناسك طوال حياته على أن تتحقق الشركة من توقيع الحاج بنفسه على العقد والإقرار، وفى حالة اكتشاف غير ذلك يعتبر اعتذارا من الحاج عن السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار كما يحدد بالعقد الالتزامات المالية الأخرى على الحاج.

وأوضحت سامي سامى رئيس الإدارة المركزية لقطاع شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج السياحى، أنه يجب على شركات السياحة إدخال البيانات التفصيلية للسكن ونوع التسكين بالغرفة على الموقع طبقا لنموذج المعاينة الصادر من لجنة معاينات الحج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت سامى إلى أن لشركة السياحة (رأس التضامن) المسئولة عن تنظيم برامج الحج لتضامن عدد من شركات السياحة، الحق وحدها فى الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالشركات المتضامنة معها على بوابة خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتضامنات بين الشركات فى تنظيم برامج الحج.



واعتمدت وزارة السياحة العقد الاسترشادى الموحد لموسم حج ١٤٤٤هجريا والذى شمل على الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج هذا العام، ومن المقرر أن هذا العقد سيوقع عليه كلا من شركة السياحة المنظمة لبرنامج الحج والمواطن الفائز بفرصة الحج السياحى، كما سيكون العقد الذى يتكون من نسختين أحدهما ستكون لدى الشركة والأخرى لدى الحاج، يشتمل على جميع الالتزامات الخاصة بشركة السياحة وأيضا الالتزامات الخاصة بالعميل (الحاج).

يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق "نسك" للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444هـ وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة ومُيسرة، بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.