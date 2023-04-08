 وسائل إعلام إسرائيلية: قتيل هجوم تل أبيب سائح إيطالي ومُنفذ الهجوم فلسطيني من كفر قاسم وتم تحييده - بوابة الشروق
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وسائل إعلام إسرائيلية: قتيل هجوم تل أبيب سائح إيطالي ومُنفذ الهجوم فلسطيني من كفر قاسم وتم تحييده

أ ش أ
نشر في: الجمعة 7 أبريل 2023 - 11:05 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أبريل 2023 - 11:05 م
قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إن منفذ هجوم إطلاق النار والدهس في تل أبيب هو فلسطيني من بلدة "كفر قاسم" العربية داخل الخط الأخضر والقريبة من "تل أبيب"، وإن من قتل في الهجوم هو سائح إيطالي.

وبدورها.. ذكرت "نجمة داود الحمراء"- في بيان صحفي- أن القتيل عمره 30 عامًا، موضحة أنه جرى نقل خمسة آخرين تم دهسهم إلى مستشفى "إيخلوف ولفسن" في تل أبيب.

وأضافت القناة أن الشرطة الإسرائيلية قامت بتحييد منفذ الهجوم، ما يُرجح استشهاده.

وأشارت إلى أن منفذ الهجوم بعد قيامه بعملية الدهس، انقلبت به السيارة وترجل منها، وحاول استخدام السلاح بحوزته ضد الشرطة، لكن السلاح لم يعمل، قبل أن تطلق الشرطة الرصاص عليه، مضيفة أن تعطل السلاح حال دون وقوع المزيد من القتلى.

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