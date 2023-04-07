سوهاج تبدأ في تطبيق المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جاهزية الجهات المعنية بالمحافظة لتطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستبدال السيارات القديمة المتهالكة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز والبنزين معا، وتخريد السيارات القديمة وتشمل الملاكي والتاكسي والأجرة، والتي مضي عليها 20 عاما.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتحول للعالم الأخضر، والارتقاء بمنظومة البيئة، مع منح مالكي السيارات المشاركين في المبادرة "الحافز الأخضر".

وكانت وزارة المالية أعلنت منح الحافز الأخضر للمشاركين في المبادرة، السيارات الملاكي 10% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه، والتاكسي 20% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص 25% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه، على أن يستفيد جميع المشتركين فى المبادرة (نقداً – تقسيط) بقيمة هذا الحافز.

ويتم احتساب أسعار السيارات المشاركة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر من سعر السيارة، على أن تكون الأسعار شاملة تكلفة التجهيز بالغاز.

وأوضح أسامة المصري مدير الوحدة المسئولة عن متابعة تنفيذ المبادرة بمحافظة سوهاج أن البنك المركزي المصري يقدم تسھيلات ائتمانية للمشاركين في المبادرة من خلال البنوك المشاركة بسعر فائدة 3% عائد سنوي مقطوع لمدة 7 و 10 سنوات.

وأشار إلى أن شركة مصر للتأمين تقدم خصم يصل إلى 50% من سعر السوق على وثيقة التأمين الشامل على السيارة، فضلا عن تقديم تغطية تأمينية إضافية مجاناً لجميع المشاركين في المبادرة تتمثل فى تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه في حالة الوفاة في حادث سيارة أو العجز الكلى نتيجة حادث سيارة.

كما تقدم شركة مصر لتأمينات الحياة، خصم يصل إلى 50% من سعر السوق على وثيقة التأمين على حياة المشارك في المبادرة.

ولفت إلى أن قيام شركات السيارات المشاركة بتقديم أسعار تنافسية عن سعر السوق، وتسھيلات في خدمات ما بعد البيع في حالة الحصــول علــى السيارة نقداً للتعرف على التفاصيل والتسجيل بالمبادرة، وذلك من خلال الرابط التالي/www.gogreenmasr.com.