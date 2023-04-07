ضبط 5 أطنان بلح غير صالح للاستهلاك الآدمي في البحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين، في إطار التعليمات والضوابط المقرره قانونا مع التنسيق مع الجهات خلال شهر رمضان.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم، أن مفتشى مكتب مراقبة الأغذية بالتحرير الجنوبي، نفذوا حملة تفيشية ناحية مركز بدر أسفرت عن ضبط 66 جوال بلح جاف بإجمالي وزن 4.390 طن لعدم وجود بيانات إنتاج أو صلاحية أو مصدر مع تغير الخواص الطبيعية لوجود سوس وحشرات ميته، وضبط 15 برميل مخلل مشكل واستخدامه في ذلك براميل سبق استخدامها في تعبئة المواد الكيماوية، وكذلك لعدم وجود بيانات إنتاج أو صلاحية مجهولة المصدر، بإجمالي وزن 1.920 طن.

كما ضبط 75 عبوة بوزن 41 كيلو من أكياس معبأة بمسحوق بودر عصائر ومشروبات مختلفة الأحجام والنكهات منتهية الصلاحية طبقا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات.

وفي دمنهور.. ضبط 100 كيلو من لحوم وكبدة وأسماك مجمدة منتهية الصلاحيه طبقا لتاريخ الإنتاج المدون على العبوات بأحد محلات السوبر ماركت.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.