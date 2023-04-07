وكيل الرياضة بالقليوبية يشهد الاحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة

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شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، احتفال مركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة بيوم اليتيم وانطلاق مبادرة كلنا واحد، بمراكز شباب القليوبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات بينات عن الذكر الحكيم، وندوة دينية لفضيلة الشيخ أحمد إبراهيم أحد مشايخ الأوقاف، حول اهتمام الإسلام برعاية الطفل اليتيم وحث الدين الإسلامي على رعاية الأيتام ومنزلة كافل اليتيم في الإسلام كما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتنوعت فقرات الحفل لتشمل الإنشاد الديني الذي قدمه أحد أعضاء مركز شباب 15 مايو، وفقرة شعرية عن اليتيم قدمتها الطليعة شهيرة، وفقرة سؤال وجواب وغيرها.

وأعرب وكيل الوزارة، عن بالغ سعادته لوجوده اليوم بين أبنائه من أعضاء مركز شباب 15 مايو، مقدما الشكر والتقدير لجميع القائمين على الحفل؛ لإدخالهم البهجة والسرور على نفوس الأطفال.

وذكر أن مراكز شباب المحافظة تفتح أبوابها للأطفال للاستمتاع بالعيد من الانشطة والفعاليات التي تقدمها مراكز الشباب بهدف نشر روح السعادة والانتماء لدى الأطفال، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واختتم الحفل بتكريم أبطال المركز في ألعاب الكاراتية والكيك بوكسنج الحاصلين على مراكز متقدمة في العديد من البطولات.

كما قدم على محمود رئيس مجلس إدارة المركز درع تكريم للدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والنائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وأحمد الزهار مدير إدارة شباب شبرا الخيمة.

وتقدم مراكز الشباب العديد من الخدمات الثقافية والفنية والرياضية للأطفال الأيتام في إطار سياسة واستراتيجية الوزارة بأن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى بناء الشخصية المصرية متكاملة الأركان وحرصا على تقديم الخدمات لكل فئات المجتمع.