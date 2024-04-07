

قال الفنان أحمد العوضي، إنه لم يفكر في الذهاب إلى طبيب نفسي؛ لأنه لم يواجه مشكلة يشعر معها بحاجته إلى الاستعانة بطبيب من هذا النوع.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أنه كان ملاكمًا وبطلًا رياضيًا الأمر الذي ساعده على تخطي مشكلاته أولًا بأول.

ولفت إلى أن الراحل نور الشريف «الأب الروحي له»، قائلًا إنه كان معجبًا بالفنان القدير الذي كان بمثابة «مثل أعلى له».

وأشار إلى أنه لم يتخيل أن يتعاون مع الراحل في مسلسل «الدالي»، معقبًا: «من حسن حظي إني من مدرسة العملاق نور الشريف، هو الأب الروحي لي».

وذكر أنه شخص ليس رومانسيًا بطبعه: «مبحبش الرومانسية اللي فيها تلزيق، بحب الرومانسية اللي فيها رجولة وناشفة.. الراجل لازم يكون راجل في كل حاجة»، وفقًا لتعبيره.

ونوه في الوقت نفسه، أن حب الرجل للمرأة ليس ضعفًا، مضيفًا: «ممكن تبقى ضعيف من الحب، والرومانسية التانية أنا مش بعيب فيها، كل الرجالة على راسي».