 وحدة التدخل السريع بالشرقية تنتهي من رفع 39240 طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وحدة التدخل السريع بالشرقية تنتهي من رفع 39240 طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر

فاطمة الديب:
نشر في: الأحد 7 أبريل 2024 - 5:17 م | آخر تحديث: الأحد 7 أبريل 2024 - 5:17 م

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، انتهت خلال الشهر المنصرم من رفع 39240 طن قمامة ومخلفات مباني بمراكز أبو كبير والزقازيق وبلبيس وههيا وأبوحماد.

وأوضح المحافظ، أن أطنان القمامة تم رفعها بواقع 1962 نقلة، بالإضافة الى فتح وتسوية المطالع بالمدفن الصحى بالخطارة.

ووجه المحافظ، بالاستمرار في شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظا على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

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