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بعد وفاة مشجع.. توتنهام يصدر بيانًا رسميًا قبل مباراة نوتنجهام فورست

زيـاد الميرغني
نشر في: الأحد 7 أبريل 2024 - 3:59 م | آخر تحديث: الأحد 7 أبريل 2024 - 3:59 م

أصدر نادي توتنهام هوتسبير، بيانا رسميًا، في أعقاب فقد أحد المشجعين حياته، قبل ساعات قليلة من مباراة نوتنجهام فورست، في الدوري الإنجليزي.

يلعب الفريقان مباراة بالجولة 32 من عمر الدوري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

قال البيان الرسمي: «في أعقاب الحادث الذي فقد فيه أحد الأفراد حياته، فإننا نبذل قصارى جهدنا لاستيعاب تحقيقات الشرطة الجارية، وهو أمر في غاية الأهمية».

أضاف: «في ظل الوضع الحالي، ستقام مباراتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نوتنجهام فورست كما هو مقرر، ولكن الطرف الشمالي من شارع وورسيستر وطريق نورثمبرلاند بارك بأكمله سيظلان مغلقين طوال الوقت».

أتم: «سنقوم بتحديث المشجعين كلما أمكننا ذلك، ونطلب من المشجعين التحلي بالصبر والسماح بوقت إضافي للسفر».


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