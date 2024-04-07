العفو الدولية تدعو لفتح طرق إضافية لتسهيل إيصال المساعدات لغزة

جدّدت منظمة العفو الدولية، الدعوة إلى فتح طرق إضافية لتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، مساء اليوم الأحد: «بينما تدخل الحرب على غزة شهرها السادس، نستمر بالدعوة إلى فتح طرق إضافية لتسهيل إيصال المساعدات إليها»، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتعليقا على موافقة سلطات الاحتلال السماح بشكل مؤقت بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، قالت العفو الدولية إنه «أمر ضروري للغاية إلا أنه غير كافٍ».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ويتضمن ضمن ما يشمله حرب تجويع يتم شنها ضد القطاع. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 33 ألفا و175 شهيدا، و75 ألفا و886 مصابا.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و71 إصابة وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.