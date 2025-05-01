مقتل عنصر من الدفاع المدني اللبناني جراء الاستهداف الإسرائيلي لبلدة ميس الجبل

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بمقتل عنصر في الدفاع المدني اللبناني جراء الاستهداف الإسرائيلي الثاني لمحيط بلدة ميس الجبل، مساء الخميس.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، غارة اليوم الخميس، مستهدفاً سيارة من نوع «بيك آب» على الطريق بين ميس الجبل وبليدا، جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء مواطن لبناني وإصابة سوريين اثنين، من جراء الغارة التي شنها الاحتلال في بلدة ميس الجبل.

ولم يهدأ التوتر بين لبنان وإسرائيل على خلفية عدم التزام الأخيرة باتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر الماضي، إذ لم ينسحب الجيش الإسرائيلي من جميع النقاط اللبنانية التي احتلها كما هو متفق عليه، ولا يزال يشن ضربات على الأراضي اللبنانية في خروقات سافرة للاتفاق.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

كما واصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق لبنانية، حيث أفاد جيش الاحتلال الإثنين الماضي بأنه قصف أكثر من 50 هدفًا في لبنان، خلال الشهر الماضي.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمس مرتفعات في جنوب البلاد أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق المذكور.