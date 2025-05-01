قوة إسرائيلية تتوغل بين بلدتين سوريتين في ريف القنيطرة

أقدمت قوات إسرائيلية على وضع حاجز عسكري مؤلف من عدد من السيارات ومركبة مصفحة عند مفترق الطرق فوق معمل الكونسروة، بين بلدات بيت تيما وقلعة جندل وبقعسم، في ريف القنيطرة الشمالي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن جرافات إسرائيلية نفّذت أعمال إغلاق لكل مداخل بلدة حضر، مع الإبقاء على طريق واحد مفتوح فقط باتجاه البلدة.

وفي السياق ذاته، سجل توغل لقوات من الجيش الإسرائيلي في منطقة التلول الحمر الواقعة بين بلدتي بيت جن وحضر، دون ورود معلومات عن أي مواجهات أو اشتباكات.

وفي 28 أبريل الماضي، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية وجنود، من طريق الحرية مرورا بطريق الكسارات إلى طلعة جباتا الخشب.

وبحسب مصادر المرصد السوري، نصب الجنود حاجزا وتم إيقاف وتفتيش السيارات المارة وألقوا قنابل مضيئة لكشف الطريق قبل مغادرتهم من نفس الطريق الذي دخلوا منه، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في سماء العاصمة دمشق.