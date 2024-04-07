كيف تتعامل مع أبنائك في سن المراهقة؟

وجهت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح لأولياء الأمور للتعامل مع أبنائهم خلال فترة المراهقة.
وأوضحت وزارة الصحة، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن تلك النصائح شملت:
- النوم مبكرًا ولفترة كافية
- ممارسة الرياضة بانتظام
- تعلم كيفية إدارة العواطف
- تطوير مهارات التأقلم وحل المشاكل ومهارات التواصل مع الآخرين
وذكرت أنه يمكن استشارة أطباء الصحة النفسية، عبر الخط الساخن: ١٦٣٢٨
كما يمكن طلب المساعدة من خلال المنصة الإلكترونية
https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar
mentalhealth.mohp.gov.eg