 كيف تتعامل مع أبنائك في سن المراهقة؟ - بوابة الشروق
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كيف تتعامل مع أبنائك في سن المراهقة؟


نشر في: الأحد 7 أبريل 2024 - 9:43 ص | آخر تحديث: الأحد 7 أبريل 2024 - 9:43 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح لأولياء الأمور للتعامل مع أبنائهم خلال فترة المراهقة.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن تلك النصائح شملت:

- النوم مبكرًا ولفترة كافية

- ممارسة الرياضة بانتظام

- تعلم كيفية إدارة العواطف

- تطوير مهارات التأقلم وحل المشاكل ومهارات التواصل مع الآخرين

وذكرت أنه يمكن استشارة أطباء الصحة النفسية، عبر  الخط الساخن:  ١٦٣٢٨

كما يمكن طلب المساعدة من خلال المنصة الإلكترونية

https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar

mentalhealth.mohp.gov.eg

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