 محافظ الغربية يستقبل الأنبا إغناطيوس للتهنئة بعيد الفطر المبارك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الغربية يستقبل الأنبا إغناطيوس للتهنئة بعيد الفطر المبارك

علاء شبل:
نشر في: الأحد 7 أبريل 2024 - 11:29 م | آخر تحديث: الأحد 7 أبريل 2024 - 11:30 م

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبه بالديوان العام، الأنبا إغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وسط أجواء غمرتها البهجة.

وأعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير بهذه الزيارة التي تؤكد الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي يتميز بها الشعب المصري وتميزه عن غيره من الشعوب، داعياً المولى-عز وجل- أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

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