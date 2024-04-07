نادي المنيا يحتفل بيوم اليتيم وقرب حلول عيد الفطر المبارك

نظم نادي المنيا بالتعاون مع قصر الثقافة وإحدى مؤسسات المجتمع المدني، حفلًا بمناسبة يوم اليتيم، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات المتتالية أقيمت بالمقر الرئيسي للنادي.

وحضر الحفل، كل من ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة، وأحمد ثابت رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحماية الأطفال، والدكتور رحاب سراج مشرف النشاط الثقافي والاجتماعي والفني وعضو مجلس إدارة نادي المنيا، ورحاب توفيق مدير قصر ثقافة المنيا.

وبدأت الاحتفالية بإفطار جماعي للأطفال مؤسسة البنات، وأسرة قصر الثقافة، ثم تلتها كلمات للقائمين على الاحتفالية، ثم ورشة للرسم والتلوين، وأخرى لمسرح عرائس قدم عرض بعنوان "الأمانة".

من جانبها أكدت الدكتورة رحاب سراج، حرص إدارة النادي على استضافة كل ما يساهم في إدخال الفرحة والسرور لأعضاء النادي، وكذلك الأطفال الأيتام في عيدهم السنوي، موضحة أن للنادي دورًا اجتماعيًا كبيرًا يجب تفعيله وتشجيع كل من يسعى لإثراء هذا الدور المهم، مقدمة التهاني لجميع منتسب النادي بمناسبة عيد الفطر المبارك.