 اليونيسف: العدوان على غزة تسبب في استشهاد أكثر من 13 ألف طفل ودمار صادم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليونيسف: العدوان على غزة تسبب في استشهاد أكثر من 13 ألف طفل ودمار صادم

قنا
نشر في: الأحد 7 أبريل 2024 - 10:19 ص | آخر تحديث: الأحد 7 أبريل 2024 - 10:19 ص

وصفت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، حجم ووتيرة الدمار في قطاع غزة بالصادم.

وأكدت أن حرب غزة تسببت في استشهاد أكثر من 13 ألف طفل، وإصابة عدد لا يحصى من الأشخاص، وأشارت إلى أن الحرب تسببت في مقتل معلمين وأطباء وعاملين في المجال الإنساني.

وطالبت المسئولة الأممية، بوقف إطلاق النار في غزة الآن، وقالت إن المنازل والمدارس والمستشفيات مدمرة، محذرة من أن المجاعة في غزة وشيكة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الكيان الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة برا وبحرا وجوا، ما أدى لاستشهاد 33 ألفا و137 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75815 آخرين، في حصيلة غير نهائية، كما تسببت في دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

ويواصل الكيان الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

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