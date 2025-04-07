وزير الآثار: حب الشعب المصري كان أكبر تأمين لزيارة الرئيسين السيسي وماكرون في خان الخليلي

قال شريف فتحي وزير الآثار والسياحة، إن التأمين الأكبر لمشهد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولتهما في منطقة خان الخليلي كان حب الشعب المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الاثنين، أنه كان في بداية الجولة يسير خلف الرئيسين السيسي وماكرون، لكنه عاد للوراء أحيانًا ويتقدم للأمام في أخرى ليرى مشاهد مصافحة المواطنين للرئسيين.

وأوضح أن جولة الرئيسين في خان الخليلي تضمنت سيرًا على الأقدام لمسافة طويلة دون توقف إلا لمصافحة المواطنين.



وتحدث فتحي، عن زيارة ماكرون للمتحف المصري الكبير قائلًا إن الرئيس الفرنسي توجه للمتحف فور وصوله للمطار.

وأوضح أنه لم يكن يعلم هذا الحجم من الشغف لدى الرئيس الفرنسي بالحضارة المصرية، مؤكدا أن ماكرون كان يتوقف أمام كل قطعة أثرية ويسأل عنها ويدخل في الكثير من التفاصيل.

وأفاد بأنه لو لم تكن هناك ارتباطات أخرى تخص جولة خان الخليلي، لامتدت جولة ماكرون في المتحف لثلاث ساعات.

وشدد على أن ماكرون ومرافقيه خلال هذه الجولة، أبدوا إعجابًا بالمتحف وتصيمياته والعرض المتحفي وما تم إنجازه هناك.



وكان الرئيسيان السيسي وماكرون قد أجريا جولة في منطقة خان الخليلي وسط أجواء احتفاء كبيرة من قِبل المواطنين.

وفي مراسم رسمية، استقبل الرئيس صباح اليوم نظيره الفرنسي، في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر.

وأقيمت مراسم الإستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.