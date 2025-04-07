ترامب يواصل تصعيد الخلاف التجاري مع الصين ويهدد بفرض رسوم جديدة

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الصين إذا لم تتراجع بكين عن الإجراءات الانتقامية، مما يزيد من المخاطر بشأن نشوب حرب تجارية.

جاء تهديد ترامب اليوم الاثنين ، الذي نشره عبر منصة التواصل الاجتماعي، بعد أن قالت الصين إنها سترد على الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي.

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث "إذا لم تسحب الصين الزيادة التي قررتها في الرسوم على المنتجات الأمريكية بنسبة 34% بحلول الغد، ستفرض الولايات المتحدة يوم 8 أبريل 2025 رسوما إضافية بنسبة 50% على الصين، وستدخل حيز التطبيق في 9 ابريل.. علاوة على ذلك سيتم وقف كل المحادثات مع الصين بشأن طلبها عقد اجتماعات معنا".

في الوقت نفسه يواصل ترامب تحدي أسواق المال الأمريكية والعالمية التي تتراجع بشدة منذ إعلانه فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية يوم الأربعاء الماضي وكتب على منصة التواصل الاجتماعي "كونوا أقوياء وشجعان وصبورين، وستكون العظمة هي النتيجة".