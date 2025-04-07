أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور نشره على منصة "إكس"، على موقف بلاده الثابت تجاه تطورات الأوضاع في غزة، مشددًا على أهمية الحل السياسي وضرورة استبعاد حركة حماس من أي عملية إعادة إعمار.

وكتب ماكرون: "في خريف عام 2023، بعد هجوم حماس على إسرائيل، تحدثنا ومصر بصوت واحد. نحن لا نوفر أي جهد". وأدان الرئيس الفرنسي استئناف الضربات الإسرائيلية على القطاع، داعيًا إلى "إطلاق سراح جميع الرهائن والعودة الفورية إلى وقف إطلاق النار".

كما جدد دعم فرنسا القوي لخطة إعادة إعمار غزة، في إطار قيادة السلطة الفلسطينية، معتبرًا أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بالسياسة، مشددًا على أن "مؤتمر الدولتين سيكون أمرًا أساسيًا"، وأضاف: "لقد حان وقت البناء".

وتأتي تصريحات ماكرون في ظل جهود دبلوماسية حثيثة تبذلها باريس والقاهرة لإحياء مسار السلام وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وسط دعوات دولية متزايدة لتفعيل حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.