استشهاد 210 صحفيين منذ بدء الحرب على غزة

ارتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، إلى 210 شهداء، وذلك بعد استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي الليلة الماضية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

كما استشهد في الاستهداف ذاته الشاب يوسف الخزندار، إضافة لإصابة 9 صحفيين كانوا في المكان المستهدف وفي محيطه.

والجرحى الصحفيين هم: حسن اصليح، وأحمد منصور، وأحمد الأغا، ومحمد فايق، وعبد الله العطار، وإيهاب البرديني، ومحمود عوض، وماجد قديح، وعلي اصليح.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.