عم إضراب شامل الأسواق والمحال التجارية الكبيرة بالعاصمة بالموريتانية نواكشوط، اليوم الاثنين، ونظم ناشطون اعتصاما كبيرا متزامنا معه أمام السفارة الامريكية بنواكشوط؛ احتجاجا على الحرب المستمرة لإسرائيل على غزة وتضامنا مع سكانها.

وأغلقت المحال التجارية في الأسواق الكبيرة في نواكشوط تضامنا مع غزة، وطالب المشاركون في الاعتصام بوقف الحرب فورا وإنهاء معاناة الفلسطينيين ووقف مسلسل التصفية والقتل والحصار والتجويع.

ورفع المتظاهرون، أعلام فلسطين وحماس وصور قادة الحركة، ورددوا شعارات تطالب باسناد المقاومة وبتقديم جميع اشكال الدعم لها، كما نددوا بالموقف الأمريكي المساند لإسرائيل وطالبوا الإدارة الامريكية بوقف الدعم لاسرائيل وعدوانها.