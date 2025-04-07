توقيف رجلين في باريس بتهمة تشكيل منظمة إجرامية إرهابية

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أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا توقيف رجلين في باريس، ووجهت إليهما تهما بتشكيل "منظمة إجرامية إرهابية" وحيازة مواد متفجرة، ووضعتهما رهن الحجز الاحتياطي.

وأشارت قناة"فرنسا 24" في موقعها على الإنترنت اليوم الإثنين إلى إحالة رجل ثالث على القضاء بتهمة "التستر عن جريمة إرهابية"، ووضع تحت رقابة قضائية.

ولم تكشف النيابة عن أعمار المتهمين أو تفاصيل بشأن مدى تقدم مخططهم. لكن تقارير إعلامية، أبرزها محطة "آر تي إل" الإذاعية، ذكرت أن المشتبه به الرئيسي يبلغ من العمر 19 عاما ويقيم في دانكيرك (شمال فرنسا).

وتشير المعلومات إلى إعلانه انتماءه "للحركة الجهادية" عبر الإنترنت، فيما عثر المحققون خلال تفتيش مقر إقامته على سترة ناسفة مصنعة يدويا.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، كان هذا الشاب قد أعد خطاب مبايعة لتنظيم "الدولة الإسلامية"، ويشتبه في تخطيطه لمهاجمة موقع عام.