وزير التجارة العراقي لـ«الشروق»: الانتهاء من جميع الاستعدادات لعقد القمة العربية في بغداد

أكد وزير التجارة العراقي أثير الغريري، الانتهاء من جميع الاستعدادات لعقد القمة العربية في بغداد.

جاء ذلك في تصريح لـ"الشروق"، على هامش اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي على المستوى الوزاري برئاسة البحرين، للتحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، والذي عقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال الغريرى إن الاجتماع شهد إقرار جدول أعمال الدورة غير العادية للتحضير للقمة العربية المقرر انعقادها في بغداد خلال الشهر المقبل.

وأضاف الغريري أن جدول الأعمال يتضمن عدة موضوعات مهمة أبرزها مقترح العراق بشأن إنشاء مجلس وزراء التجارة العرب على غرار المجالس العربية الأخرى في إطار الجامعة العربية، مؤكدا أهمية هذا المقترح في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الوضع الاقتصادي العربي الراهن.

كما اعتبر الوزير العراقي، أن إقرار هذا المقترح يعد ترجمة حقيقية لترجمة التكامل الاقتصادي العربي المشترك من خلال وزراء الاقتصاد العرب المختصين في هذا الشأن.



وأوضح الغريري، أن الهدف الرئيسي من مقترح العراق بشأن إنشاء مجلس وزراء التجارة العرب، تشجيع اتباع خطوات تنفيذية نحو إقامة منطقة التجارة الحرة.

كما أشار إلى ما شهده جدول الأعمال من مقترحات عربية بشأن إقامة اتحاد عربي، فضلا عن العديد من الموضوعات المعنية بدعم شعوب المنطقة العربية و منها اليمن وفلسطين والسودان.

وفيما يخص استعدادات العراق للقمة العربية المرتقبة، أوضح الغريري أنه بالفعل تم الانتهاء من جميع الاستعدادات النهائية في الوقت الحاضر، مؤكدا على استعداد العراق التام لاستقبال الوفود العربية.

وذكر أنه بالفعل تم تجديد الدعوة للحضور، مشددا على أهمية انعقاد القمة العربية المقبلة، في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من مستجدات.

وحول خطة إعمار غزة، أوضح الغريري أن هناك العديد من المشاريع العربية المقترحة لدعم الدول العربية وبالتأكيد قطاع غزة، وأيضا اليمن والسودان، من المقرر أن يتضمنها جدول أعمال القمة العربية والقمة التنموية وذلك إقرارا من جميع الدول العربية على أولوية تحقيق هذا الدعم العربي المتكامل في هذه المرحلة.