الحكومة اليابانية تعقد غدا اجتماعا لبحث رسوم ترامب الجمركية

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، خلال اجتماع مع القيادات التنفيذية للحزب الليبرالي الديمقراطي، اليوم الاثنين، إن الحكومة اليابانية ستعقد، صباح غد الثلاثاء، اجتماعا للجنة الاستجابة الشاملة بشأن تدابير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تؤكد الحكومة، خلال اجتماع اللجنة، الذي سيحضره جميع أعضاء حكومة إيشيبا، أنها ستبذل قصارى جهدها لدعم الصناعة المحلية، بما في ذلك اتخاذ تدابير لمساعدة الشركات الصغيرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.

وأعلنت الحكومة بالفعل، أنها ستفتح نحو ألف نافذة استشارية خاصة في جميع أنحاء البلاد بشأن رسوم ترامب الجمركية.

وقال إيشيبا، خلال اجتماع لجنة التدقيق في مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، إنه يمكن وصف الوضع الحالي بأنه معاناة وطنية.

وأضاف إيشيبا: "إذا لزم الأمر، سأزور الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن".

وقال إيشيبا: "وفي ذلك الوقت، سأحمل معي حزمة من الردود"، مشيرا إلى أنه سيعرض على ترامب مقترحات بشأن الاستثمار في الولايات المتحدة ومراجعة ما أسماه ترامب الحواجز التجارية غير الجمركية التي تفرضها اليابان.