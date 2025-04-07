الجامعة العربية تدعو لتكثيف العمل من أجل إنهاء الوفيات في المناطق ذات الخدمات المحدودة

صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بأن الاحتفال بيوم الصحة العالمي يصادف ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، ويعد فرصة هامة للتوعية بالقضايا الصحية العالمية، والتزام متجدد لتعزيز الصحة العامة من خلال تضافر الجهود لضمان حياة صحية ومستدامة للجميع.

وأضافت أن عنوان احتفال منظمة الصحة العالمية لهذا العام هو "بداية صحية لمستقبل واعد"، ويهدف الى حث الحكومات والمجتمع الصحي على تكثيف الجهود لإنهاء وفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها، وإعطاء الأولوية لصحة المرأة ورفاهها على المدى الطويل.

وبحسب الاحصائيات العالمية، فإن هناك أكثر من 300 ألف حالة وفاة للمرأة خلال الحمل والولادة كل عام، وأكثر من مليوني حالة وفاة للأطفال في الشهر الأول.

كما أكدت أن التركيز على صحة الأمهات والأطفال فرصة للجميع من أجل التوعية بالممارسات الصحية السليمة والتعاون من أجل الاستثمار في صحة الأمهات والمواليد خصوصا وأن الإحصائيات العالمية مقلقة.

وأشارت إلى أهمية تكثيف العمل المشترك من اجغل انهاء الوفيات التي يمكن تجنبها بين الأمهات والمواليد خاصة في المناطق ذات الخدمات المحدودة، وضرورة الاستجابة الفعالة والمستدامة لتحسين جودة الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة.

وشددت على أهمية تحسين نظم الرعاية الصحية وهو ما يسعى إليه مجلس وزراء الصحة العرب، وتعزيز الوعي الصحي للأمهات.

ودعت السفيرة إلى أهمية الاستثمار وزيادة التمويل للخدمات الصحية المقدمة لصحة الأمهات والأطفال لضمان خفض وفيات الأمهات والمواليد، وتقديم أفضل سبل التدريب والتأهيل للكوادر الطبية لضمان تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة للأمهات والمواليد.

كما أضافت أن موضوع صحة الأمهات والأطفال يعد بندا دائما على جدول أعمال مجلس وزراء الصحة العرب، وأن المجلس قد اتخذ في دورته العادية (51) التي انعقدت فبراير 2019، قراره رقم (14) والذي تضمن "إطلاق الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات لصحة الأمهات والأطفال والمراهقات 2019-2030"، والتي أعدت بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي يعد أحد أهم أهدافها الارتقاء بصحة الأمهات والأطفال، وتبادل الخبرات بين الدول العربية في خفض نسبة وفيات الأمهات والأطفال، ونقل التجارب والخبرات الناجحة للدول العربية في خفض نسبة وفيات الأمهات والأطفال.