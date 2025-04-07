 انخفاضات حادة بأسواق المال الإماراتية مع بداية تعاملات اليوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انخفاضات حادة بأسواق المال الإماراتية مع بداية تعاملات اليوم

سارة حمزة
نشر في: الإثنين 7 أبريل 2025 - 11:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 أبريل 2025 - 11:41 ص

تراجعت أسواق المال الإماراتية بأكثر من 4% خلال بداية تعاملات اليوم تأثرا بمواصلة الأسواق العالمية انخفاضها.

وانخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 4.36 % ليصل إلى 4733.07 نقطة، وشهد سهم شركة إعمار العقارية تراجع بنسبة 5.4% كما تراجع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 5.27%.

وانخفض السوق الرئيسي بورصة أبوظبي بنسبة 2.92% ليصل إلى 8921.07 نقطة، وشهد سهم شركة أدونك للغاز انخفاض بنسبة 5.9% كما تراجع سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 1.6%.

وعلى صعيد الأسواق العالمية انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 6%، كما تراجع العقود الأجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى تراجع بنحو 5% عند بدء جلسة التداول في "وول ستريت".

وارتفع الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية، ما دفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى مستوى 3.9%.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم على كل من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10% والأردن بنسبة 20% كما قرر فرض رسوم بنسبة 41% على سوريا وبنسبة 31% على ليبيا وعلى العراق بنسبة 39%، كما قرر فرض رسوم بنسبة 34% على الصين، و20% على الاتحاد وبنسبة 24% على الواردات من اليابان وفرض رسوما بنسبة 10% على الواردات من كل من بريطانيا وسنغافورة والبرازيل، كما تواجه كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، بالفعل رسوما جمركية بنسبة 25% على العديد من السلع.

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