باكستان: مقتل 9 مسلحين برصاص قوات الأمن في مداهمة قرب الحدود الأفغانية

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الاثنين، عن مقتل 9 مسلحين بعد أن داهمت قوات الأمن مخبأ للمتشددين شمال غربي البلاد المضطرب قرب الحدود الأفغانية.

وأضاف الجيش في بيان إن متشددا بارزا ، قال إن اسمه "شيرين"، كان من بين الذين لقوا حتفهم في ديرا إسماعيل خان وهي مدينة في إقليم خيبر بختونخوا.

وقال الجيش إن شيرين كان وراء مقتل النقيب حسنين أختر الشهر الماضي الذي لقي حتفه خلال تبادلا لإطلاق النار في المنطقة.

وأضاف الجيش أن جميع المتشددين كانوا من "الخوارج" وهي عبارة تستخدمها الحكومة لوصف حركة طالبان الباكستانية.

وتعرف حركة طالبان الباكستانية باسم حركة طالبان باكستان.

وهي جماعة حليفة لحركة طالبان في أفغانستان ، وقد ازدادت جرأة منذ استيلاء طالبان الأفغانية على السلطة هناك في عام 2021.

وشهدت باكستان تصاعدا في هجمات المتشددين التي تبنت حركة طالبان باكستان المسؤولية عن معظمها.

وكثيرا ما تتهم باكستان، حكومة كابول بعدم بذل ما يكفي لكبح جماح المتشددين عبر الحدود وهو اتهام تنفيه الحكومة التي تقودها طالبان أفغانستان، قائلة إنها لا تسمح لأي أحد بشن هجمات ضد أي دولة.

وحث محمد صادق الممثل الخاص لباكستان لدى أفغانستان اليوم الاثنين، حكومة كابول على منع حركة طالبان باكستان من تنفيذ هجمات داخل باكستان قائلا إنه يتعين على أفغانستان العمل معنا في قضية مكافحة الإرهاب.