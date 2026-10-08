الداخلية تكشف حقيقة مشادة بين سيدة ومسئول بالحي خلال تنفيذ قرار إزالة بالمقطم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشادة كلامية بين سيدة وأحد الأشخاص، والزعم بكونه ضابط شرطة على خلاف الحقيقة.

وبفحص الداخلية للواقعة، تبين أنه بتاريخ 5 أكتوبر الجاري، قامت قوة أمنية بتأمين تنفيذ قرار إزالة لدورين مخالفين بأحد العقارات الكائنة بدائرة المقطم بالقاهرة، ضد نجل السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو.

وأشارت الداخلية إلى أنه خلال تنفيذ الإزالة حدثت مشادة كلامية وتراشق بالكلمات بين السيدة وأحد مسئولي الحي، لاعتراضها على التنفيذ، ولم يبدِ أي منهما رغبته في التقدم ببلاغ ضد الآخر.