نبيل فهمي: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أجرى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، اتصالا مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية الأخيرة وما تشهده المنطقة من تصعيد وتوترات متزايدة.

وجدد فهمي إدانته الشديدة للاعتداءات التي استهدفت السعودية خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك استهداف مرافق الطيران المدني والمنشآت المدنية، مؤكدا دعم جامعة الدول العربية الكامل للمملكة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ومشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

كما جرى استعراض مجمل الاتصالات والتحركات الجارية بشأن الأوضاع الإقليمية المضطربة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاتصالات المتعددة التي تمت في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبادل الرؤى حول سبل احتواء التصعيد وتجنب اتساع نطاق المواجهات، مع التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأكد الأمين العام ضرورة التمسك بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في العلاقات بين الدول، واحترام سيادتها وسلامة أراضيها، باعتبار ذلك أساسا للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.