موتسيبي: أفريقيا ستدعم إنفانتينو في انتخابات الفيفا

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أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مجددا أن القارة السمراء ستدعم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الانتخابات المقبلة.

وجدد موتسيبي التأكيد على موقف كاف خلال مؤتمر استراتيجية الاتحاد المنعقد في جزيرة سال بجمهورية الرأس الأخضر (كاب فيردي).

وقال رئيس كاف في تصريحات اليوم الخميس إن أعضاء الاتحادات الأفريقية الـ 54 ستدعم إنفانتينو في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في المغرب خلال مارس 2027.

وسيغلق باب الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم في منتصف نوفمبر المقبل.

وقبل ساعات قليلة، أعلن السويسري رامون فيجا مدافع توتنام السابق لترشحه لمنافسة إنفانتينو، علما بأن إنفانتينو تقلد رئاسة الفيفا منذ عام 2016.

وتعرض إنفانتينو لانتقادات عنيفة بسبب الإعلان عن خطة لخصخصة حقوق بطولة كأس العالم قبل أن يتراجع عنها بعد أيام قليلة من الكشف عن هذا المقترح في يوليو الماضي.

ويقود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حملة للإطاحة بإنفانتينو من رئاسة الفيفا سواء بالتقدم بشكاوى قانونية ضده بعد اتهامه بسوء استغلال نفوذه أو الدفع بمرشح قوي لإزاحته من كرسي الفيفا.

وتمثل قارة أفريقيا حوالي 25% من الدول التي يحق لها التصويت في انتخابات الفيفا (211 اتحادا وطنيا).