إيران: ندرس مقترحا أمريكيا وسنرد خلال أيام

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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة مستمرة عبر تبادل الرسائل، وإن بلاده تدرس مقترحا أمريكيا وسترد عليه خلال أيام.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عراقجي للصحافة في العاصمة طهران، بشأن المفاوضات الجارية مع واشنطن، بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأوضح عراقجي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة تتواصل على شكل تبادل للرسائل عبر الوسطاء.

وأضاف: "قدمنا خطتنا تحت عنوان خطة الأيام السبعة، واستمعنا في المقابل إلى آراء الجانب الأمريكي".

وأشار إلى أن بلاده تدرس المقترح الأمريكي، قائلا: "أعتقد أننا سنقدم ردنا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكانت إيران طرحت أواخر سبتمبر الماضي "خطة الأيام السبعة" عبر وسطاء لخفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز تمهيدًا لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكن واشنطن لم توافق عليها بصيغتها المطروحة، بحسب إعلام أمريكي.

وفي 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول المنطقة.

ولاحقا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

ويأتي تعثر المفاوضات جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.