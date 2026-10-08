تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص متهمين بالنصب والاحتيال على مواطن والاستيلاء منه على مبلغ مالي نظير شراء شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر بموجب توكيل مزور بالجيزة.

ورصدت الداخلية تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة يتضمن استغاثة إحدى أفراد الأسرة بالنصب عليهم في مبلغ 175 ألف جنيه. وتبين من فحصها أنه بتاريخ 27 سبتمبر الماضي تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا من موظف مقيم بمركز أشمون بالمنوفية، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى نظير شراء وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر بموجب توكيل "مزور".

وذكرت الداخلية أنه بمواجهة المتهمين -لاثنين منهم معلومات جنائية- اعترف أحدهما بقيامه بالإعلان عن بيع وحدة سكنية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تواصل المجني عليه معه، قام بالاتفاق مع الثاني والثالث على ارتكاب الواقعة وتقاسم المبلغ المالى فيما بينهم. وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.