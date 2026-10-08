 التحقيق مع شخص حاول غسل 5 ملايين جنيه من تسهيل الهجرة غير الشرعية - بوابة الشروق
الخميس 8 أكتوبر 2026 12:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إذا كان القرار بيدك بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر.. ماذا تختار؟
النتـائـج تصويت

التحقيق مع شخص حاول غسل 5 ملايين جنيه من تسهيل الهجرة غير الشرعية

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 12:25 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 12:26 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية تجاه شخص لغسله 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك