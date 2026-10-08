وزيرة الإسكان تتابع مستجدات العمل والمشروعات بمدينة العلمين الجديدة

- المنشاوي: مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد النماذج المهمة للتنمية العمرانية المتكاملة

تابعت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، مستجدات العمل والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمدن الجديدة، والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة ومعايير الجودة.

وأكدت المنشاوي، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد النماذج المهمة للتنمية العمرانية المتكاملة، التي تستهدف الدولة من خلالها تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بمنطقة الساحل الشمالي، وتوفير مختلف أنماط الإسكان والخدمات والأنشطة الاستثمارية، إلى جانب توفير بيئة عمرانية جاذبة للسكان والاستثمارات على مدار العام، وليس خلال موسم الصيف فقط.

وأضافت أن ما تشهده المدينة من تنفيذ متواصل للمشروعات السكنية والخدمية والسياحية والاستثمارية، إلى جانب أعمال البنية الأساسية وشبكات الطرق والمرافق، يعكس حجم الجهود المبذولة، مؤكدة أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع الشركات المنفذة لرفع معدلات الإنجاز وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا حول سير الأعمال ومعدلات التنفيذ بعدد من المشروعات السكنية بمدينة العلمين الجديدة، ومنها مشروع T-Resident بمنطقة الإسكان، ومشروع «ديارنا»، وذلك في ضوء نتائج الجولة التفقدية للدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمواقع المشروعات.

وتضمنت الجولة متابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بالمشروعين، والتأكيد على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة، مع سرعة استكمال أعمال الواجهات الخارجية، والبدء في أعمال تنسيق الموقع العام والتشجير، والالتزام بجودة التنفيذ ودقة التشطيبات، وسرعة تلافي أي ملاحظات، بما يضمن جاهزية الوحدات وتسليمها للعملاء في أفضل صورة وفي المواعيد المقررة.

وفي إطار دعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز تنوع الأنشطة بالمدن الجديدة، تابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف الفرص الاستثمارية المطروحة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم خلال الفترة من 1 وحتى 15 أكتوبر الجاري طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المميزة، بما يدعم الأنشطة الخدمية والسكنية والطبية داخل المدينة.

وأكدت المنشاوي، أهمية مواصلة إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة أمام المستثمرين، وتوفير مساحات تتناسب مع مختلف الأنشطة، إلى جانب الاستفادة من نظم السداد الميسرة، بما يسهم في دعم خطط التنمية، وتعزيز النشاط الاقتصادي، والتوسع في الأنشطة الاستثمارية والخدمية بالمدينة.

كما تابعت وزيرة الإسكان أعمال تنفيذ نفق طريق C3 المتقاطع مع الطريق الدولي الساحلي «الإسكندرية – مطروح»، إلى جانب التنسيقات المرورية المصاحبة لتنفيذ الأعمال، بما يضمن انتظام الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين ومرتادي المدينة.

وشددت المنشاوي على ضرورة الالتزام بمواقع الغلق والتحويلات المرورية والمسارات البديلة المعتمدة، والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، بما يضمن انتظام حركة المرور والحفاظ على سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرشاد مستخدمي الطريق إلى المسارات البديلة طوال فترة تنفيذ الأعمال.

وفي سياق متصل، تابعت وزيرة الإسكان جهود جهاز مدينة العلمين الجديدة في دعم التعاون والتواصل مع الجهات الأكاديمية، حيث استقبل جهاز المدينة وفدًا من طلاب كلية الفنون الجميلة، قسم العمارة، بجامعة الإسكندرية، للتعرف على تجربة تخطيط وتنمية المدن الساحلية الجديدة.

وتضمنت الزيارة عرض فيلم توضيحي يستعرض مراحل تطور مدينة العلمين الجديدة، ومختلف المشروعات والمكونات العمرانية التي تضمها، أعقب ذلك تنظيم جولة ميدانية بعدد من مناطق ومشروعات المدينة، شملت منطقة North Square، والأبراج الشاطئية، والممشى السياحي، للتعرف على تجربة التنمية العمرانية بالمدينة، وما تتميز به من تنوع في المشروعات والمكونات العمرانية والخدمية، بما يعكس رؤية الدولة في تطوير مدن ساحلية جديدة متكاملة ومستدامة.