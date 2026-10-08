بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف ⁠الخدمات المالية الروسية وما يُعرف باسم «أسطول الظل» التابع لموسكو.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، فُرضت هذه العقوبات على شركات من بينها ⁠شركات تردد أنها متورطة في الخدمات المالية ⁠الروسية، وكذلك على سفن يُقال إنها ⁠تشارك في نقل ⁠المنتجات النفطية الروسية.

والأسبوع الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات استهدفت 23 فردًا وكيانًا و8 سفن، في أحدث مساعيها لتقليص الإيرادات المتدفقة إلى موسكو.

وتضمنت السفن الخاضعة للعقوبات ثلاث سفن يُزعم أنها تابعة لأسطول الظل، وسفينتين تُقدمان خدمات التزويد بالوقود، وثلاث سفن روسية الصنع من فئة سفن الجليد.

وأوضحت لندن أن روسيا تحاول التحايل على العقوبات المفروضة على السفن باستخدام سفن أخرى، وأن العقوبات الجديدة تستهدف سفنًا حصلت عليها روسيا مؤخرًا في يوليو.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أكثر من 3400 فرد وكيان وسفينة تابعة لموسكو.