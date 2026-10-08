استقبل كورال الأطفال في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالغناء باللغة العربية، وذلك ضمن مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت للرئيس في العاصمة سيئول.

وغنى الأطفال الكوريين أغنية «فيها حاجة حلوة»، من ألحان الموسيقار عمر خيرت، ترحيبًا بالرئيس السيسي، خلال زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في القصر الرئاسي «تشيونج وا داي» بالعاصمة الكورية الجنوبية، حيث كان في استقباله الرئيس الكوري لي جاي ميونج.

واستعرض الرئيسان حرس الشرف، كما أدى حرس الشرف التحية للرئيس السيسي، وعُزف السلامان الوطنيان لجمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية.