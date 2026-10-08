رئيس كوريا الجنوبية: نتعهد بأن نكون شريكا موثوقا في مسيرة مصر نحو تحقيق قفزة جديدة ومستقبل أعظم

أقام رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج، اليوم الخميس مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة دولة إلى البلاد، في البيت الأزرق بسيئول، بعد الانتهاء من محادثات القمة.

وقال لي في كلمة ألقاها في مأدبة الغداء، إن الروابط التي تجمع بين كوريا الجنوبية ومصر «عميقة وخاصة للغاية».

وأشار إلى أن العاصمة المصرية هي المكان الذي شهد صدور «إعلان القاهرة» الذي تعهد فيه المجتمع الدولي رسميا بضمان استقلال كوريا في عام 1943، بينما كانت البلاد تحت الحكم الاستعماري الياباني.

وأكد أن «القاهرة بالنسبة للكوريين ليست مجرد اسم لمدينة، بل هي المكان الذي وثقت فيه آمالنا الوطنية لأول مرة في وثيقة رسمية».

وفي سياق الحديث عن نمو وازدهار بلاده بفضل التجارة، لفت إلى أن قناة السويس تعد الممر الحيوي الرئيسي الذي تعبره العديد من سفن كوريا الجنوبية أثناء تنقلها بين آسيا وأوروبا.

وأوضح أن مصر كانت طوال عقود بمثابة المنارة عند هذا المنعطف الحيوي الذي تنطلق منه كوريا الجنوبية نحو العالم.

وتعهد بأن تكون «كوريا شريكا موثوقا في مسيرة مصر نحو تحقيق قفزة جديدة ومستقبل أعظم».