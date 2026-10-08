اشترى المستثمرون العرب أذونًا وسندات محلية في السوق الثانوية لأدوات الدين بقيمة تجاوزت 80 مليار جنيه، بما يعادل 1.5 مليار دولار، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وذلك بعدما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب إلى البيع.

وأظهر تقرير البورصة الأسبوعي أن المستثمرين المحليين كانوا البائعين الرئيسيين في تعاملات السوق الثانوية، حيث بلغ صافي مبيعاتهم نحو 68.4 مليار جنيه، بما يعادل 1.3 مليار دولار، كما سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 15.7 مليار جنيه، تعادل 300.7 مليون دولار.

وقد بلغ إجمالي حجم التداول على أدوات الدين المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 477.9 مليار جنيه، من خلال التداول على 28.7 مليون سند، مقارنة بقيمة تداول بلغت 619.8 مليار جنيه في الأسبوع السابق.

وتصدر البنك الأهلي المصري قائمة المتعاملين الرئيسيين في سوق السندات من حيث قيم التداول، بعدما سجل تداولات بقيمة 215 مليون جنيه، تلاه بنك قناة السويس وبنك مصر، بقيم تداول بلغت 86.6 مليون جنيه و82.3 مليون جنيه على الترتيب.

وأنهى مؤشر سندات الخزانة تعاملات الأسبوع على ارتفاع هامشي بنسبة 0.31%، ليصل إلى مستوى 2675 نقطة.

ويُعد السوق الثانوية لأدوات الدين السوق التي تُباع وتُشترى فيها أدوات الدين المحلية بعد طرحها من قبل الحكومة من خلال البنك المركزي، بما يتيح للمستثمرين التخارج من استثماراتهم فيها قبل موعد استحقاقها.