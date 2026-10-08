جول كوندي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة في يناير

حسم الفرنسي جول كوندي، مدافع برشلونة، موقفه من إمكانية الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الأنباء التي ربطته بعدد من الأندية الإنجليزية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى اهتمام مانشستر يونايتد وليفربول بالتعاقد مع كوندي في يناير المقبل، خاصة مع عدم حصول اللاعب على فرصة المشاركة بصورة منتظمة مع برشلونة خلال الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن كوندي لا يعتزم مناقشة أي عروض للرحيل عن النادي الكتالوني خلال الميركاتو الشتوي، مؤكدًا رغبته في مواصلة مشواره مع برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن المدافع الفرنسي يثق في قدرته على استعادة مكانه ضمن حسابات الجهاز الفني بقيادة الألماني هانز فليك، خلال الفترة المقبلة، رغم المنافسة القوية على المشاركة.

ويستعد برشلونة لخوض مواجهة جديدة في الدوري الإسباني أمام خيتافي، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، قبل مواجهة خيتافي.