صحة غزة: 4 شهداء و28 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 4 شهداء، و28 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 وحتى اليوم، إلى 1471 شهيدًا، و5189 إصابة، و836 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 74 ألفًا و254 شهيدًا، و175 ألفًا و306 إصابات.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ364 تواليا عبر القصف وعمليات النسف والتدمير، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطنة أحلام شعبان مبارك (30 عامًا)، بقصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم، في محيط محطة الخزندار شمال غربي مدينة غزة.

وأصيب 7 مصابين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزل عائلة «زعرب» بمواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف من طائرة مسيّرة إسرائيلية في محيط شارع 5 شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي، بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة شرقي مخيم جباليا، باتجاه مراكز إيواء، بينها مدرستا الوسطى والمشتركة «ب»، إضافة إلى منازل وخيام النازحين.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة غزة، كما استهدفت بقصف مدفعي حي التفاح شرقي المدينة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة حمد شمالي خان يونس، وكذلك شرقي وجنوبي المدينة، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة جنوبي خان يونس جنوبي القطاع.

ونفذت قوات الاحتلال عمليتي نسف جديدتين شرقي خان يونس.