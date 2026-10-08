تُحيي جامعة الدول العربية، بالتنسيق والتعاون مع المندوبية الدائمة لفلسطين لدى جامعة الدول العربية، ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة.

وسيجري إحياء هذه المناسبة الأليمة للمرة الأولى، وبمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر هذه المرّة.

وكان مجلس جامعة الدول العربية الوزاري قد اعتمد السابع عشر من أكتوبر من كل عام، يوماً لاستذكار ضحايا جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بحق الشعب الفلسطيني، حيث استشهد في هذا اليوم من عام ٢٠٢٣، أكثر من ٧٠٠ مواطن فلسطيني خلال أقل من ٢٤ ساعة، بينهم ضحايا مجزرة المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، إلى جانب مجازر أخرى ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وأكد السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لفلسطين لدى الجامعة العربية، أن هذا اليوم ليس فقط يوماً لإحياء ذكرى الضحايا واستذكار آلامهم وتجويعهم وحصارهم ومعاناتهم تحت وطأة أهوال جريمة الإبادة الجماعية، ولكنه مناسبة لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وملاحقة ومساءلة وعقاب وإلحاق العار بمن ارتكبوا هذه الجريمة الكبرى ومن دعموهم، ومنع إفلاتهم جميعاً من العقاب، وإنه يوم لحفظ وتوثيق الذاكرة الوطنية والإنسانية المتعلقة بالجريمة وضحاياها ومرتكبيها، على جميع المستويات السياسية والقانونية والثقافية والاقتصادية.