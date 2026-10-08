وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ مطروح ملفات الخطة الاستثمارية والتصالح وتقنين الأراضي

الدكتورة منال عوض توجه بسرعة إنهاء طلبات التقنين والتصالح المستوفاة والتعامل الفوري مع التعديات الجديدة

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات التنموية والخدمية ذات الأولوية بالمحافظة، وموقف تنفيذ المشروعات والخطط الجاري العمل عليها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على مواصلة التنسيق والتعاون مع محافظة مطروح لدفع معدلات تنفيذ المشروعات، والعمل على سرعة تذليل أي معوقات تواجه التنفيذ، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات، خاصة مشروعات الطرق والنظافة وتحسين البيئة والتنمية الاقتصادية المحلية.

وشددت الوزيرة على أهمية التوسع في مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة، ويدعم جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة بالمحافظات.

وتناول اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، ومعدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب جهود تشجير الطرق والمحاور ومداخل المدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كما ناقش الاجتماع جهود تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة، خاصة بمدينة مرسى مطروح والمناطق السياحية، بما يضمن تحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، لاسيما مع ما تشهده من نشاط سياحي.

- التعامل الفوري مع التعديات

واستعرض اللقاء مستجدات تنفيذ أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة التعامل مع أي تعديات جديدة في المهد، وعدم السماح باستمرارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بالتنسيق مع جهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة.

وأكدت أهمية استمرار المتابعة الميدانية لملف التعديات، بما يضمن الحفاظ على أراضي الدولة وحقوقها، والتصدي لأي محاولات للتعدي أو البناء المخالف.

- تسريع إجراءات تقنين أراضي الدولة

كما تطرق الاجتماع إلى معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي الدولة، والجهود المبذولة للإسراع في إنهاء طلبات التقنين وتيسير الإجراءات على المواطنين بمختلف مدن المحافظة.

واستعرض محافظ مطروح موقف وإجراءات التعامل مع طلبات التقنين، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والقانون رقم 168 لسنة 2025.

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة إنهاء جميع الطلبات المستوفاة، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المواطنين، مع استمرار المتابعة الدقيقة للملف بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين في الوقت نفسه.

وبحثت الوزيرة مع محافظ مطروح كذلك موقف ملف التصالح على مخالفات البناء في مختلف مدن المحافظة، ومعدلات الإنجاز في الطلبات المقدمة، حيث وجهت بضرورة دفع وتيرة العمل والانتهاء من الملفات المستوفاة، بما يسهم في سرعة حسم موقف المواطنين المتقدمين للتصالح وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وفي ختام الاجتماع، شددت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار التواصل المباشر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمواطنين، والعمل على الاستجابة لمطالبهم وشكاواهم، وتقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات، بما يحقق رضا المواطنين ويدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المحلية.